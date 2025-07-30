Продолжающие делать операцию во время землетрясения на Камчатке врачи попали на видео

На Камчатке врачи продолжали делать операцию во время сильного землетрясения

Врачи онкодиспансера в Петропавловске-Камчатском продолжили делать операцию во время сильного землетрясения на Камчатке и попали на видео. Об этом стало известно из Telegram-канала министра здравоохранения Камчатского края Олега Мельникова.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно четыре медика, которые начали держать пациента в момент, когда на Камчатке началось мощное землетрясение. Врачи не прервали операцию — они продолжили работу после того, как наиболее интенсивные подземные толчки прекратились.

Глава Камчатки Владимир Солодов, комментируя видео, сообщил, что участвовавших в операции медиков наградят — губернатор поручил подготовить документы для представления врачей к государственным наградам. «Такое мужество достойно самой высокой оценки. Спасибо медицинским работникам за преданность делу!» — написал он.

Землетрясение магнитудой 8,7 на Камчатке произошло 30 июля, оно стало сильнейшим с середины прошлого века. После подземных толчков на Камчатку и Северо-Курильск в Сахалинской области обрушились волны цунами.