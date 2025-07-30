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08:28, 30 июля 2025Россия

Продолжающие делать операцию во время землетрясения на Камчатке врачи попали на видео

На Камчатке врачи продолжали делать операцию во время сильного землетрясения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Врачи онкодиспансера в Петропавловске-Камчатском продолжили делать операцию во время сильного землетрясения на Камчатке и попали на видео. Об этом стало известно из Telegram-канала министра здравоохранения Камчатского края Олега Мельникова.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно четыре медика, которые начали держать пациента в момент, когда на Камчатке началось мощное землетрясение. Врачи не прервали операцию — они продолжили работу после того, как наиболее интенсивные подземные толчки прекратились.

Глава Камчатки Владимир Солодов, комментируя видео, сообщил, что участвовавших в операции медиков наградят — губернатор поручил подготовить документы для представления врачей к государственным наградам. «Такое мужество достойно самой высокой оценки. Спасибо медицинским работникам за преданность делу!» — написал он.

Землетрясение магнитудой 8,7 на Камчатке произошло 30 июля, оно стало сильнейшим с середины прошлого века. После подземных толчков на Камчатку и Северо-Курильск в Сахалинской области обрушились волны цунами.

ЖЗЛ
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