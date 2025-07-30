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07:17, 30 июля 2025Россия

В РАН назвали землетрясение на Камчатке стало самым сильным с середины прошлого века

РАН: Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим с 1952 года
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Землетрясение на Камчатке стало самым сильным с 1952 года. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в Telegram-канале.

Как уточнили в филиале, магнитуда подземных толчков, которые произошли в камчатской сейсмофокальной зоне, достигла 8,7. На Камчатке, по данным ученых, произошло классическое субдукционное землетрясение, а определение его очага «не принесет сюрпризы».

В РАН интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатке составила не менее 6 баллов, после подземных толчков была объявлена угроза цунами. Там не рекомендовали жителям посещать побережья Авачинского залива из-за будущих афтершоков.

Жители Камчатки почувствовали подземные толчки 30 июля, затем о землетрясении сообщали в Сахалинской области. Впоследствии на Камчатку и Сахалинскую областью обрушились первые волны цунами.

ЖЗЛ
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