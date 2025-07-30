В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 7,9

Губернатор Лимаренко: В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, объявлена угроза цунами. В настоящее время идет эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объеме, сообщил глава региона. Он также добавил, что ситуация находится под контролем.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей и восстановления нормальной жизни в районе», — написал он.

Ранее сообщалось, что На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами.

До этого рядом с Петропавловском-Камчатским произошло мощное землетрясение. Эпицентр явления находился в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского, где проживает более 180 тысяч человек.