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08:14, 30 июля 2025Россия

Российский губернатор раскрыл данные о жертвах и разрушениях после трех волн цунами

Сахалинский губернатор Лимаренко: Жертв и разрушений после трех волн цунами нет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Валерий Лимаренко

Валерий Лимаренко. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жертв и разрушений после землетрясения трех волн цунами на Сахалине нет. Данные о ситуации раскрыл губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, третья волна цунами была самой сильной. Власти полагают, что в результате землетрясений и подтоплений оказались повреждены электрические сети. Масштаб разрушений определить трудно, так как электричество отключили, добавил он.

В Северо-Курильск, как отчитался Лимаренко, вылетает первый замгубернатора — он организует необходимые работы на местах происшествий. Глава Сахалина заверил, что власти готовы привести все в порядок после природного катаклизма.

Курилы накрыли волны цунами после мощного землетрясения на Камчатке, магнитуда которого составила 8,7. Поземные толчки на Дальнем Востоке оказались сильнейшими с середины прошлого века. После первого землетрясения на Камчатке мощные толчки зафиксировали на Сахалине. В Северо-Курильском районе региона объявили режим ЧС.

ЖЗЛ
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