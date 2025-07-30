Российский губернатор раскрыл данные о жертвах и разрушениях после трех волн цунами

Сахалинский губернатор Лимаренко: Жертв и разрушений после трех волн цунами нет

Жертв и разрушений после землетрясения трех волн цунами на Сахалине нет. Данные о ситуации раскрыл губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, третья волна цунами была самой сильной. Власти полагают, что в результате землетрясений и подтоплений оказались повреждены электрические сети. Масштаб разрушений определить трудно, так как электричество отключили, добавил он.

В Северо-Курильск, как отчитался Лимаренко, вылетает первый замгубернатора — он организует необходимые работы на местах происшествий. Глава Сахалина заверил, что власти готовы привести все в порядок после природного катаклизма.

Курилы накрыли волны цунами после мощного землетрясения на Камчатке, магнитуда которого составила 8,7. Поземные толчки на Дальнем Востоке оказались сильнейшими с середины прошлого века. После первого землетрясения на Камчатке мощные толчки зафиксировали на Сахалине. В Северо-Курильском районе региона объявили режим ЧС.