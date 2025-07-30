На Сахалине ввели режим ЧС после мощного землетрясения и цунами

В Северо-Курильском районе Сахалина ввели режим ЧС после землетрясения и цунами

В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС», — говорится в сообщении. Там отмечается, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел заседание комиссии по ЧС.

Волна цунами обрушилась на сахалинский Северо-Курильск после того, как на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, оно стало сильнейшим с 1952 года. Последствия цунами после подземных толчков сняли на видео.