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07:35, 30 июля 2025Россия

Глава российского города рассказал о последствиях землетрясения

Мэр Овсянников: Серьезных разрушений в Северо-Курильске нет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В результате землетрясения в Северо-Курильске не зафиксировано серьезных разрушений. О последствиях сейсмической активности рассказал глава российского города Александр Овсянников в беседе с РЕН ТВ.

«Есть локальные разрушения в части печных стояков, что хорошо заметно. Очень много разбито по квартирам мебели, посуды и всего остального», — рассказал мэр.

По его словам, на территории порта расположена только промышленная инфраструктура. После цунами на берегу оказались суда, подчеркнул глава города.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что первая волна цунами обрушилась на Северо-Курильск. Жителей перевели на возвышенность в безопасное место.

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