Последствия цунами в Северо-Курильске сняли с дрона

РАН опубликовало кадры последствий цунами в Северо-Курильске, снятые с дрона

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Telegram

Последствия обрушения цунами на прибрежную зону города Северо-Курильска сняли с дрона. Кадры опубликовал Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в Telegram-канале.

Видео запечатлело, как вода, затопившая несколько зданий на береговой линии, медленно отступает назад. На записи, в частности, виднеется рыбообрабатывающий завод, о подтоплении которого сообщалось ранее.

До этого на видео засняли процесс погружения завода по обработке рыбы «Алаид» под поду на фоне звуков сирены, предупреждающих об угрозе цунами. Работников предприятия экстренно эвакуировали.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что первая волна цунами обрушилась на Северо-Курильск. Жителей перевели на возвышенность в безопасное место.