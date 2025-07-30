Российский завод начал уходить под воду на фоне угрозы цунами

Завод «Алаид» тонет на фоне угрозы цунами в Северо-Курильске, людей эвакуируют

Shot / Telegram

Завод по обработке рыбы «Алаид» в российском Северо-Курильске начал уходить под воду в то время, как в городе звучит сирена об угрозе цунами. Людей экстренно эвакуировали с предприятия, сообщает Telegram-канал Shot, публикуя видео случившегося.

Теперь сотрудники завода издалека наблюдают, как волны накрывают постройки. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что жители Петропавловска-Камчатского начали массово покидать город после того, как на Камчатке случилось землетрясение магнитудой 7,5 и была объявлена угроза цунами. На выезде их населенного пункта образовались длинные пробки.