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04:07, 30 июля 2025Россия

Жители Петропавловска-Камчатского начали массово покидать город

В Петропавловске-Камчатском образовались пробки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Global Look Press

В Петропавловске-Камчатском образовались длинные пробки, жители начали массово покидать город. Об этом сообщил Telegram-канал «Масс Медиа Камчатка».

На приложенном видео запечатлена длинная пробка. Люди стремятся покинуть город как на легковых, так и на грузовых автомобилях.

Ранее сообщалось, что На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами. Позднее в Елизовском районе заметили четырехметровую волну.

До этого рядом с Петропавловском-Камчатским произошло мощное землетрясение. Эпицентр явления находился в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского, где проживает более 180 тысяч человек.

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