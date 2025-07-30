Жители Петропавловска-Камчатского начали массово покидать город

В Петропавловске-Камчатском образовались пробки

В Петропавловске-Камчатском образовались длинные пробки, жители начали массово покидать город. Об этом сообщил Telegram-канал «Масс Медиа Камчатка».

На приложенном видео запечатлена длинная пробка. Люди стремятся покинуть город как на легковых, так и на грузовых автомобилях.

Ранее сообщалось, что На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами. Позднее в Елизовском районе заметили четырехметровую волну.

До этого рядом с Петропавловском-Камчатским произошло мощное землетрясение. Эпицентр явления находился в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского, где проживает более 180 тысяч человек.

