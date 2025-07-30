Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:50, 30 июля 2025Россия

На Курилах почти три тысячи человек эвакуировали после мощного землетрясения на Камчатке

На Курилах эвакуировали 2,7 тысячи человек после землетрясения на Камчатке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Почти три тысячи человек эвакуировали на Курильских островах после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«В связи с угрозой цунами в безопасные районы на Курильских островах эвакуировано порядка 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, на Курилах цунами подтопило палаточный лагерь. Людей эвакуировали, никто не пострадал. О других разрушениях не сообщается.

Жители Камчатки почувствовали подземные толчки 30 июля, их магнитуда составила 8,7. Затем о землетрясении сообщали в Сахалинской области, куда впоследствии обрушилась первая волна цунами. В Северо-Курильском районе регионе ввели режим ЧС.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уникальное событие». На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Первые волны цунами обрушились на регионы РФ

    Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в российском городе

    Трамп заявил о пошлинах против «хорошего друга»

    Порнозвезда Бонни Блю рассказала о самом отвратительном случае в своей карьере

    Евродепутат назвал политику Зеленского стиральной машиной

    Трамп определил судьбу приехавших в США украинцев

    Предсказаны темпы роста зарплат россиян в 2026 году

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в коротких шортах

    На Курилах почти три тысячи человек эвакуировали после мощного землетрясения на Камчатке

    Киты-убийцы научились новому способу охоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости