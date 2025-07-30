На Курилах почти три тысячи человек эвакуировали после мощного землетрясения на Камчатке

Почти три тысячи человек эвакуировали на Курильских островах после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.
«В связи с угрозой цунами в безопасные районы на Курильских островах эвакуировано порядка 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей», — сообщил собеседник агентства.
По его информации, на Курилах цунами подтопило палаточный лагерь. Людей эвакуировали, никто не пострадал. О других разрушениях не сообщается.
Жители Камчатки почувствовали подземные толчки 30 июля, их магнитуда составила 8,7. Затем о землетрясении сообщали в Сахалинской области, куда впоследствии обрушилась первая волна цунами. В Северо-Курильском районе регионе ввели режим ЧС.