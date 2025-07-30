На Курилах почти три тысячи человек эвакуировали после мощного землетрясения на Камчатке

На Курилах эвакуировали 2,7 тысячи человек после землетрясения на Камчатке

Почти три тысячи человек эвакуировали на Курильских островах после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«В связи с угрозой цунами в безопасные районы на Курильских островах эвакуировано порядка 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, на Курилах цунами подтопило палаточный лагерь. Людей эвакуировали, никто не пострадал. О других разрушениях не сообщается.

Жители Камчатки почувствовали подземные толчки 30 июля, их магнитуда составила 8,7. Затем о землетрясении сообщали в Сахалинской области, куда впоследствии обрушилась первая волна цунами. В Северо-Курильском районе регионе ввели режим ЧС.