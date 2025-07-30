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08:17, 30 июля 2025Россия

Цунами на Курилах смыло лагерь Русского географического общества

Лагерь РГО смыло цунами в Сахалинской области
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Лагерь Русского географического общества (РГО) смыло цунами. Это произошло на восточном побережье на Курилах в Сахалинской области, рассказал представитель правительства региона на совещании с губернатором, соответствующий ролик опубликовал в Telegram губернатор Валерий Лимаренко.

Уточняется, что около 30 человек успели вовремя подняться на возвышенность. Они не пострадали.

«Все люди живы-здоровы, за ними вышла вахтовка для того, чтобы их разместить в лагере», — уточнил представитель Сахалинской области.

Этой ночью на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой сначала 7,5, а позже — 8,7. Экстренные службы работают в полном объеме, ситуация находится под контролем, заверяет Лимаренко.

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