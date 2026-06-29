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20:30, 29 июня 2026Экономика

Ущерб от землетрясения в Венесуэле подсчитали

ООН: Ущерб от землетрясения в Венесуэле достигает 6,7 млрд долларов
Виктория Клабукова

Фото: MIGUEL MEDINA / Pool / Reuters

Обрушившееся на Венесуэле землетрясение принесло стране миллиардные убытки. Урон от стихийного бедствия оценили в Организации Объединенных Наций (ООН).

По предварительным подсчетам Программы развития ООН с использованием спутниковых данных и сейсмического моделирования, прямой экономический ущерб, нанесенный Венесуэле в результате землетрясения, достигает 6,7 миллиарда долларов. Данная сумма составляет порядка шести процентов ВВП государства.

Согласно заявлению председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, число жертв землетрясения составляет по меньшей мере 1450 человек, 3150 человек ранены, а 12 721 человек остался без крова.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр был в 60 километрах от города Валенсия. За ним последовало еще одно землетрясение магнитудой 7,5, а затем еще 30 подземных толчков.

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