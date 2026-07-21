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12:15, 21 июля 2026Авто

Названы самые популярные у россиян праворульные машины

Аналитик Целиков: Наибольшей популярностью у россиян пользуется праворульная Honda Freed
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Праворульные машины остаются одним из самых устойчивых явлений российского автомобильного рынка. Интерес к ним в России не ослабевает, что подтверждают данные за четыре с половиной года, опубликованные аналитиком Сергеем Целиковым в Telegram-канале.

Так, с января 2022 года по июнь 2026-го в страну было импортировано 1,03 миллиона автомобилей с правосторонним расположением руля. Из этого числа один миллион пришелся на легковые машины, еще около 30 тысяч — на коммерческий транспорт. Практически весь объем (98 процентов) составили подержанные автомобили старше трех лет. Средний возраст ввезенных праворульных машин — пять-шесть лет.

Пятерку лидеров в марочном рейтинге составили Toyota (38 процентов), Honda (28,3), Nissan (8,7), Suzuki (5) и Subaru (4,8).

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В десятке самых популярных моделей первое место занимает автомобиль Honda Freed, который за отчетный период был ввезен в количестве 74 394 экземпляров. Следом идут Toyota Corolla (55 543), Honda Stepwgn (44 525), Honda Vezel (38 333), Nissan Note (35 847), Toyota Wish (34 627). Замыкают топ-10 Suzuki Jimny (23 255), Toyota Vitz (23 194) и Toyota C-HR (20 667).

Целиков подчеркнул, что почти 98 процентов всех праворульных автомобилей, завезенных с 2022 года, оснащены двигателями мощностью не более 160 лошадиных сил. Средняя стоимость таких машин, согласно объявлениям на классифайдах, находится в пределах от 1,5 до 2 миллионов рублей. «За последние четыре года она выросла примерно на 40 процентов», — подытожил аналитик.

Ранее в России зафиксировали двукратный рост спроса на машины с возможностью зарядки от электросети. По данным аналитика Сергея Целикова, с 29 июня по 19 июля средненедельные продажи новых подключаемых гибридов составили 2144 автомобиля, а полностью электрических моделей — 326 единиц.

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