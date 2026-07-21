Москвичи пережили самую теплую ночь

Синоптик Позднякова: В ночь на вторник воздух в Москве прогрелся до плюс 19,2 градуса

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета. Об этом в Telegram-канале сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В ночь на вторник, 21 июля, на воздух на главной метеостанции столицы ВДНХ прогревался до плюс 19,2 градуса. Прежде самая теплая ночь со значением 19,1 градуса была 3 июля, напомнила синоптик. По ее словам, ночь на среду, 22 июля, будет такой же теплой.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что температура воздуха к концу недели в Москве может опуститься до плюс 18 градусов Цельсия. Снижение температуры будет обусловлено прохождением южного циклона. Этот циклон быстро пройдет, и уже к воскресенью, 26 июля, можно ожидать повышения температуры.

Кроме того, на протяжении рабочей недели в Московском регионе ожидаются дожди.