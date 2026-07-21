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11:08, 21 июля 2026Экономика

Синоптик предупредил о похолодании в Москве к концу рабочей недели

Синоптик Шувалов: Температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 18 градусов
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 18 градусов Цельсия. О похолодании в столице предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

Специалист отметил, что утром в столице прошел дождь. По его прогнозу, он может повториться во второй половине дня. При этом завтра и послезавтра — 22 и 23 июля — осадки будут носить эпизодический характер.

«Но в конце рабочей недели есть угроза выхода южного циклона. Он заденет и Московский регион, в большей степени восток области. Будут умеренные дожди. А на востоке, вероятно, местами и сильные», — предупредил Шувалов.

Температура воздуха в Москве в этот период просядет до плюс 18 — плюс 19 градусов, уточнил он. Синоптик добавил, что этот циклон быстро пройдет, и уже к воскресенью, 26 июля, можно ожидать повышения температуры.

Ранее специалист Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в августе в Москве и области ожидаются краткосрочные дожди и ливни. При этом температура воздуха в конце лета окажется выше климатической нормы.

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