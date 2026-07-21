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08:00, 21 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили об одном погодном явлении в августе

Синоптик Позднякова: В августе Москву накроют дожди
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В августе в Москве и области ожидаются краткосрочные дожди и ливни. Об этом жителей столичного региона предупредила специалист Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями».

«В августе свойственны кратковременные осадки, хотя они могут иметь ливневый характер. Например, сильный дождь может идти всего 5–10 минут — и этого вполне достаточно, чтобы отнести его к категории сильных», — рассказала синоптик.

При этом температура воздуха в конце лета окажется выше климатической нормы. По этой причине дожди будут носить кратковременный характер. По словам Поздняковой, осадки не затянутся на неделю или декаду.

Ранее стало известно, что во вторник, 21 июля, в Москве ожидается гроза и теплая погода — воздух прогреется до плюс 27 градусов.

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