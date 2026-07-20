Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:09, 20 июля 2026Экономика

В Москву нагрянет гроза

Гидрометцентр: В Московском регионе 21 июля ожидается гроза
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

После нескольких дней жары в Московский регион нагрянет гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Дождь и грозу во вторник, 21 июля, принесет атмосферный фронт западного циклона. Воздух в столице прогреется до плюс 24-26 градусов Цельсия, в Подмосковье — до плюс 27 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что температура в Москве в понедельник, 20 июля, может достигнуть плюс 30 градусов. День может стать одним из самых теплых на неделе. Во второй половине дня местами пройдут ливневые дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Что касается осадков, в течение всей рабочей недели, за исключением среды, 22 июля, ожидаются дожди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стали известны имена преемников Сырского
    Суперкомпьютер Opta составил символическую сборную чемпионата мира
    Названо отличие «Теледроида» от «Федора»
    В «Макс» прокомментировали жалобы пользователей
    Названы причины вероятной отставки Сырского
    В Москву нагрянет гроза
    «АвтоВАЗ» предупредил о подорожании обновленной версии легендарного внедорожника
    На рынке прогнозов приготовились к повышению ключевой ставки Банка России
    Фальшивая стюардесса станцевала перед пассажирами в самолете и попала на видео
    Россиянин выиграл 18 миллионов рублей со ставки в 10 тысяч
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok