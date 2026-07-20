В Москву нагрянет гроза

Гидрометцентр: В Московском регионе 21 июля ожидается гроза

После нескольких дней жары в Московский регион нагрянет гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Дождь и грозу во вторник, 21 июля, принесет атмосферный фронт западного циклона. Воздух в столице прогреется до плюс 24-26 градусов Цельсия, в Подмосковье — до плюс 27 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что температура в Москве в понедельник, 20 июля, может достигнуть плюс 30 градусов. День может стать одним из самых теплых на неделе. Во второй половине дня местами пройдут ливневые дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Что касается осадков, в течение всей рабочей недели, за исключением среды, 22 июля, ожидаются дожди.