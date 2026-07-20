Синоптик предупредил о 30-градусной жаре в Москве

Синоптик Ильин: Температура в Москве 20 июля может достигнуть плюс 30 градусов

Температура в Москве в понедельник, 20 июля, может достигнуть плюс 30 градусов. Об этом жителей столицы предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT.

По словам специалиста, сегодняшний день станет одним из самых теплых на этой неделе. «Температура воздуха в Москве будет составлять плюс 28-30 градусов Цельсия. Для мегаполиса это очень жарко. При этом во второй половине дня местами пройдут ливневые дожди, которые будут сопровождаться грозами», — отметил он. Южный ветер в понедельник будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а при грозах порывы могут достигать 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, причем существенно меняться в течение недели оно не будет, уточнил синоптик.

В дальнейшем, продолжил специалист, температура станет медленно снижаться. Так, к четвергу дневная температура будет находиться в пределах плюс 19-24 градусов. Между тем к воскресенью, 26 июля, воздух вновь начнет прогреваться до плюс 23-28 градусов, уточнил он. Что касается осадков, в течение всей рабочей недели, за исключением среды, 22 июля, ожидаются дожди.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что до вечера 20 июля в городе будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары.