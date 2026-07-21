Назван срок окончания дождей в Москве

Синоптик Шувалов: Дожди продлятся в Москве до конца рабочей недели

Дожди прошли в Москве в ночь с понедельника на вторник и продлятся до конца рабочей недели. Срок окончания осадков назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

Со вторника, 21 июля, жителей столицы ожидают не только дожди, но и грозы. По словам Шувалова, в среду и четверг осадки заметно стихнут, однако в пятницу вновь наберут обороты — в этот день может выпасть до 20 миллиметров, что составляет четверть месячной нормы.

Температура воздуха почти всю неделю будет оставаться высокой. Со вторника по четверг она составит от плюс 20 до плюс 25 градусов и упадет только в пятницу до плюс 15 — плюс 18 градусов. В субботу вновь потеплеет до 25 градусов тепла, а осадки прекратятся. Такая же погода ожидается в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в августе Москву накроют кратковременные дожди.