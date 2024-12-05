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18:41, 5 декабря 2024Мир

В США призвали серьезнее отнестись к планам Трампа по Украине

Макгрегор: Украине стоит серьезнее отнестись к планам Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mark Humphrey / AP

Украине стоит серьезнее отнестись к планам избранного президента США Дональда Трампа и его мерам по урегулированию конфликта. Об этом заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«После того, как Трамп займет свой пост, он окажется в положении, потенциал которого нельзя недооценивать. Ведь он всегда может сделать шаг вперед и сказать: "Я не начинал этот конфликт на Украине, мне он не нравится, я хочу его закончить, и я готов это сделать», — рассказал военный аналитик.

При этом Макгрегор подчеркнул, что Россия становятся все более внушительной державой с большим количеством возможностей. По его словам, попытки Запада нанести урон Москве не принесли какого-либо результата.

Ранее Макгрегор заявил, что украинской армии больше не существует. По его словам, вместо нее остались только разрозненные соединения и части, устремленные на Запад, чтобы избежать разгрома. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные человеческие потери.

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