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18:17, 13 ноября 2024Мир

В США раскритиковали военные планы Зеленского

Генерал в отставке Киммит: военные планы Зеленского не имеют шансов на успех
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Военные планы украинского лидера Владимира Зеленского не имеют шансов на успех. Такое заявление сделал бригадный генерал в отставке Марк Киммит в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

«Военные цели [Зеленского] — вытеснение русских, восстановление суверенитета на востоке Украины и в Крыму — на мой взгляд, являются невозможными, нереальными», — отметил он.

Киммит добавил, что украинское руководство сталкивается не только с проблемой нехватки военных, но и с вопросом поддержки продолжения конфликта среди них. Он подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало шансов продвинуться этой зимой.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинской армии больше не существует. По его словам, вместо нее остались только разрозненные соединения и части, устремленные на Запад, чтобы избежать разгрома.

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