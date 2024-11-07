Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 7 ноября 2024Мир

В США заявили об исчезновении украинской армии

Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинской армии больше не существует
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинской армии больше не существует, вместо нее остались разрозненные формирования. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие... Это уже не армия, как можно было подумать, это соединения и части, устремленные на Запад, чтобы избежать разгрома», — отметил он.

Макгрегор подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные человеческие потери. В отличие от них российские военные действуют очень обдуманно и осторожно, чтобы избежать лишних потерь.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис допустил, что в ближайшие месяцы Россия нанесет поражение украинской армии. По его словам, Российская армия продолжает наступление и, вопреки прогнозам западных аналитиков, успешно продвигается вперед, особенно на южнодонецком направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я провел отличный разговор». Зеленский высказался о телефонной беседе с Трампом

      Дефицит бюджета России оценили

      Шойгу заявил о провале плана Запада по нанесению России стратегического поражения

      Передавшего взятку главе автобронетанковой службы ЦВО посредника задержали

      Бывшего первого замминистра спорта Красноярского края осудят по делу о мошенничестве

      Ракеты для Су-57 впервые покажут за рубежом

      Глава Таджикистана поздравил с победой двух президентов

      Весь алкоголь на застрявшем в Японии круизном лайнере с россиянами сделали бесплатным

      Японский производитель машин уволит тысячи работников

      Спевший с P. Diddy Тимати рассказал о вечеринках рэпера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше