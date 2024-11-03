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16:13, 3 ноября 2024Мир

В Британии допустили скорый разгром украинской армии

Военный аналитик Меркурис: Россия все ближе к окончательному разгрому Украины
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stringer / Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис допустил, что в ближайшие месяцы Россия нанесет поражение украинской армии. Скорый разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) он предсказал в эфире канала на YouTube.

По мнению Меркуриса, Россия все ближе находится к финальной точке и окончательному разгрому Украины. Он отметил, что Российская армия продолжает наступление и, вопреки прогнозам западных аналитиков, успешно продвигается вперед, особенно на Южнодонецком направлении.

Меркурис добавил, что украинская армия испытывает трудности из-за нехватки личного состава. «Беспокойство растет уже не только среди украинцев, но и среди западных союзников», — считает аналитик. По его мнению, пессимизм все сильнее ощущается во всех западных столицах.

Ранее скорый конец конфликта на Украине предсказал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис. Он считает, что украинская армия может физически развалиться, и тогда начнется натиск со стороны России.

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