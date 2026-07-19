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04:01, 19 июля 2026Наука и техника

Россия нашла способы нейтрализовать новейшие БПЛА ВСУ

Командир Легион: ВС России нашли способы подавлять новые беспилотники ВСУ типа Hornet
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российские бойцы нашли способы нейтрализовать новейшие БПЛА Вооруженный сил Украины (ВСУ). Речь идет о БПЛА противника типа Hornet, уже есть результаты их подавления и принудительной посадки, сообщил командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион, его цитирует ТАСС.

«Дрон в принципе универсальный. Работает на дистанции не более 150 километров. Дрон уже исследовали и противодействие сейчас ему будет только нарастать», — подчеркнул военнослужащий ВС России.

Ранее военный эксперт Юрий Лямин оценил новую тактику российских БМП-2М с «Бережками». По его словам, использование боевых машин пехоты с боевыми модулями «Бережок» для стрельбы с закрытых огневых позиций позволит накрывать пехоту противника на больших дистанциях.

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