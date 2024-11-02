В США предсказали скорый конец конфликта на Украине

Офицер Дэвис: конфликт на Украине приближается к завершению и полному краху ВСУ

Украинский конфликт приближается к завершению и полному краху Вооруженных сил Украины (ВСУ). Скорый конец боевых действий предсказал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Конфликт подходит к концу, украинская армия может просто физически развалиться, и тогда начнется натиск со стороны России», — отметил он.

Офицер подчеркнул, что ВСУ больше не смогут поддерживать свою целостность и рухнут, если Запад продолжит игнорировать реальность.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска в октябре совершили крупнейший прорыв с начала специальной военной операции. Он добавил, что исключением являются лишь первые месяцы начала конфликта.