На Западе заявили о крупнейшем продвижении российских войск

Меркурис: российские войска в октябре совершили крупнейший прорыв с начала СВО

Российские войска в октябре совершили крупнейший прорыв с начала специальной военной операции (СВО). Такое заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«В октябре мы стали свидетелями крупнейшего продвижения России, какое мы только наблюдали за весь период специальной военной операции», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что исключением являются лишь первые месяцы начала СВО.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что украинская сторона несет очень большие потери как в территориях, так и в личном составе. По его мнению, после потери Селидово и других территорий в Донбассе Вооруженным силам Украины уже нет смысла продолжать боевые действия.