ВСУ предрекли поражение после потери Селидово

Подполковник США Дэвис: после потери Селидово ВСУ нет смысла продолжать бои

После потери Селидово и других территорий в Донбассе Вооруженным силам Украины (ВСУ) уже нет смысла продолжать боевые действия. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, украинская сторона несет очень большие потери как в личном составе, так и касательно территорий.

«Конец очевиден. Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца», — считает Дэвис.

Эксперт добавил, что Российская армия продолжает брать один населенный пункт за другим. Он предрек ВСУ поражение, так как у Украины не остается ресурсов, живой силы, боеприпасов и оружия.

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Селидово 30 октября.