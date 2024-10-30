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12:08, 30 октября 2024Россия

Минобороны заявило о взятии под контроль города в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии по контроль Селидово в ДНР

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Город Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) был взят под контроль Вооруженными силами (ВС) России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Селидово Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, ВС России удалось нанести поражение семи украинским бригадам, а также отразить десять контратак противника. Вооруженные силы Украины за сутки в зоне ответственности группировки Центр потеряли до 515 бойцов, бронетранспортер, гаубицу Д-30, три автомобиля и две боевые бронированные машины.

Ранее оборонное ведомство показало кадры уничтожения подразделений ВСУ в Селидово в ДНР. Отмечается, что штурмовики 15-й и 30-й мотострелковых бригад стремительно зашли в лесополосы, где уничтожили бойцов украинской армии, находившихся в укреплениях.

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      Никита Абрамов
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