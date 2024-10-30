Уничтожение подразделений ВСУ в Селидово попало на видео

Минобороны показало кадры уничтожения подразделений ВСУ в Селидово в ДНР

Российские военные группировки войск «Центр» при поддержке бронегруппы и расчетов ударных дронов уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в укреплениях во время штурма Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры атаки на украинских военных показало Минобороны России.

Отмечается, что штурмовики 15-й и 30-й мотострелковых бригад стремительно зашли в лесополосы, где уничтожили бойцов украинской армии, находившихся в укреплениях. Помогая штурмовикам продвигаться вперед, расчеты беспилотников нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

«В результате активных и решительных действий военнослужащие группировки войск "Центр" заняли важные позиции на господствующих высотах на окраине населенного пункта, что способствовало дальнейшим успешным действиям штурмовиков по зачистке города Селидово от формирований ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Во вторник, 29 октября, Министерство обороны России заявило о взятии Селидово российскими военными. Как отметили в Минобороны, населенный пункт был занят военнослужащими Центральной группировки войск.