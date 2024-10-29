Армия России установила полный контроль над Селидово

Минобороны: установлен контроль над городом Селидово в ДНР

Армия России установила полный контроль над городом Селидово Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Населенный пункт был занят военнослужащими Центральной группировки войск.

28 октября переход большей части Селидово под контроль российских войск подтвердили и на Украине. Также там отметили занятие армией России города Горняк, что нашло отражение в сводке Минобороны от 29 октября.

В начале октября Российская армия заняла Угледар, в котором до начала боевых действий жили около 15 тысяч человек. Бои за город продолжались более двух лет.