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09:13, 28 октября 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили переход большей части Селидово под контроль России

Deep State: ВС России взяли под контроль большую часть Селидово

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль большую часть Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет украинский аналитический проект Deep State в Telegram-канале.

По информации сервиса, под полный контроль армией России также перешли город Горняк и поселок Богоявленка в ДНР. В Deep State пишут, что небольшая часть последней находится в серой зоне.

Ранее российский военкор Юрий Котенок сообщил об отходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Селидово. «В ходе зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих ВСУ», — пишет он.

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      Сергей Болиев
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