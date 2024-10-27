Военкор заявил о возвращении Селидово России

Военкор Котенок: организованной обороны ВСУ в Селидово в ДНР уже не существует

Организованной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Селидово Донецкой народной республики (ДНР) больше не существует, он возвращен России. Об этом в Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Юрий Котенок.

«В ходе зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих ВСУ», — добавил военкор.

Ранее появилось видео, как бойцы ВС России ворвались в Селидово на горящем танке. На тот момент российские военнослужащие уже контролировали около 80 процентов города, основные бои шли за центр, а ВСУ отступили на северо-запад.