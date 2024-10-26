Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке. ВСУ пытаются покинуть город

Российские военные ворвались в город Селидово в ДНР на горящем танке

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ворвались в город Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) на горящем танке. Видео было представлено волонтерами Народного фронта.

По данным Telegram-канала Shot, «огненный прорыв» совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка. Они заехали в населенной пункт с южной стороны.

В настоящее время армия России контролирует около 80 процентов Селидово, основные бои идут за центр города, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили на северо-запад.

Селидово переходит под контроль ВС России

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Селидово на покровском направлении специальной военной операции переходит под контроль ВС России. По его словам, группировка «Центр» продолжает штурм города. Подразделения Российской армии уже присутствуют в Вишневом, а также продвигаются к Новодмитровке от западных окраин Цукурино, формируя выступ фронта.

Коц назвал Селидово важным узлом обороны Покровска. Он также добавил, что это центральный опорный пункт в большом укрепрайоне ВСУ.

Кроме того, военкор заявил, что город Горняк в Донецкой народной республике перешел под контроль России. По его словам, российские военные водрузили флаг 114-й мотострелковой бригады на крышу здания, расположенного в центре города.

Сегодня подразделения 114-й мотострелковой бригады завершили операцию по освобождению города Горняк на стратегически важном направлении Александр Коц Военный корреспондент

Коц сообщил, что оборона противника была успешно прорвана, а большим скоплениям живой силы противника были нанесены удары.

ВСУ пытаются покинуть Селидово

Источники в силовых структурах сообщили, что подразделения украинской армии продолжают попытки покинуть Селидово. Отмечается, что ВСУ пытаются выйти малыми группами, теряя большое количество личного состава.

Боец ВСУ с позывным Алекс заявил, что Вооруженные силы России успешно наступают в центре Селидово. Он считает, что Селидово может ждать судьба Новгородовки, которую в августе российская армия взяла под контроль практически без боя.

По Селидову, к сожалению, все, как и говорил: противник имеет успех в центре, уже занял несколько многоэтажек. (...) Хорошего мало Боец ВСУ с позывным Алекс

По словам полковника Службы безопасности Украины в отставке Олега Старикова, российские войска начали брать «в клещи» группировку ВСУ в Селидово. Он также ранее сообщил, что российские военнослужащие перерезали практически все дороги, по которым украинскому гарнизону доставляли снабжение.