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14:48, 26 октября 2024Россия

Военкор сообщил о возможном переходе под контроль России еще одного города

Военкор Коц: город Горняк перешел под контроль России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Город Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль России. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Сегодня подразделения 114-й мотострелковой бригады завершили операцию по освобождению города Горняк на стратегически важном направлении», — сообщил военкор.

По его словам, российские военные водрузили флаг 114-й мотострелковой бригады на крышу здания, расположенного в центре Горняка. Военный корреспондент добавил, что оборона противника была успешно прорвана, а большим скоплениям живой силы противника были нанесены удары.

Ранее Коц сообщил, что Селидово на покровском направлении специальной военной операции переходит под контроль российских войск.

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      Елизавета Мытарева
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