Военкор сообщил о возможном переходе под контроль России еще одного города

Военкор Коц: город Горняк перешел под контроль России

Город Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль России. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Сегодня подразделения 114-й мотострелковой бригады завершили операцию по освобождению города Горняк на стратегически важном направлении», — сообщил военкор.

По его словам, российские военные водрузили флаг 114-й мотострелковой бригады на крышу здания, расположенного в центре Горняка. Военный корреспондент добавил, что оборона противника была успешно прорвана, а большим скоплениям живой силы противника были нанесены удары.

Ранее Коц сообщил, что Селидово на покровском направлении специальной военной операции переходит под контроль российских войск.