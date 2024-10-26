Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке и попали на видео

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ворвались в город Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) на горящем танке. Видео, предоставленное волонтерами Народного фронта, публикует Telegram-канал Shot.
Уточняется, что «огненный прорыв» совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка. Они заехали в населенной пункт с южной стороны.
Сейчас армия России контролирует около 80 процентов Селидово, основные бои идут за центр города, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили на северо-запад.
Украинские военные пытаются выйти из населенного пункта малыми группами, теряя большое количество личного состава.