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20:10, 26 октября 2024Бывший СССР

Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке и попали на видео

Российские военнослужащие ворвались в Селидово в ДНР на горящем танке

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ворвались в город Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) на горящем танке. Видео, предоставленное волонтерами Народного фронта, публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что «огненный прорыв» совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка. Они заехали в населенной пункт с южной стороны.

Сейчас армия России контролирует около 80 процентов Селидово, основные бои идут за центр города, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили на северо-запад.

Украинские военные пытаются выйти из населенного пункта малыми группами, теряя большое количество личного состава.

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      Варвара Кошечкина
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