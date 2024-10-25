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17:26, 25 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ покинуть Селидово

ТАСС: войска Украины пытаются покинуть Селидово

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают попытки покинуть Селидово на покровском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.

«Противник не прекращает попыток спасти остатки личного состава селидовской группировки, наращивая темпы бегства из города», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ВСУ пытаются выйти малыми группами, теряя большое количество личного состава.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали брать «в клещи» группировку ВСУ, о чем заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

По его словам, российские военнослужащие перерезали практически все дороги, по которым украинскому гарнизону доставляли снабжение.

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      Валентин Карант
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