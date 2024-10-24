Российские военные начали брать группировку ВСУ в Селидово в клещи

Экс-полковник СБУ: российские военные берут город Селидово в ДНР в клещи

Вооруженные силы (ВС) России начали брать «в клещи» группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово в Донецкой народной республике. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

По его словам, российские военнослужащие перерезали практически все дороги, по которым украинскому гарнизону доставляли снабжение.

Ранее стало известно о зачистке Селидово от ВСУ. Российские военнослужащие сообщают, что остатки украинских военных оказывают лишь очаговое сопротивление.

До этого в ВСУ признали успехи ВС России в Селидово. Сообщается, что операторы дронов вынуждены проводить более ста боевых вылетов в день в попытках противостоять российскому наступлению.