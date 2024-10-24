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13:18, 24 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о зачистке Селидово от ВСУ

«Иди и смотри»: российские военные ведут зачистку от ВСУ в Селидово

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные ведут зачистку от остатков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Как рассказал каналу его один из бойцов Российской армии, остатки украинских военных оказывают лишь очаговое сопротивление. «Организованное сопротивление противника уже подавлено. Идет зачистка», — отметил он.

Авторы канала подчеркивают, что следующей целью российских военных после взятия Селидова может стать город Покровск.

Ранее боец ВСУ с позывным Алекс заявил, что Вооруженные силы России успешно наступают в центре Селидово. Он также предположил, что Селидово может ждать судьба Новгородовки, которую в августе российские войска взяли под контроль практически без боя.

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      Александр Курбатов
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