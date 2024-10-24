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10:23, 24 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили об успехе российских войск в центре Селидово

Боец ВСУ с позывным Алекс: ВС России имеют успех в центре Селидово

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России успешно наступают в центре Селидово. Об успехе российских войск рассказал в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«По Селидову, к сожалению, все как и говорил, противник имеет успех в центре, уже занял несколько многоэтажек. (...) Хорошего мало», — заявил военный.

Он также предположил, что Селидово может ждать судьба Новгородовки, которую в августе российские войска взяли под контроль практически без боя.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в нежелании отдавать ВСУ своевременные приказы об отступлении. По данным Al Mayadeen, дорогостоящее и хаотичное отступление украинских войск из Угледара стало результатом отказа властей страны оставить город несмотря на то, что он был окружен российскими войсками.

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      Глеб Палехов
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