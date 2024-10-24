Al Mayadeen: Зеленский не отдавал ВС Украины своевременного приказа отступать

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не отдавал своевременного приказа об отступлении для армии, «даже в самых тяжелых ситуациях, таких как окружение или удержание руин».

По данным Al Mayadeen, такая ситуация сложилась и в Угледаре. Авторы отмечают, что дорогостоящее и хаотичное отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало результатом отказа властей страны отдавать своевременный приказ об отступлении несмотря на то, что город был окружен российскими войсками. Отмечается, что «для Зеленского здания и даже руины важнее людей».

В материале также говорится, что информация о людских потерях скрывается от украинских граждан и всего мира.

Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на линии фронта

Генеральный штаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всей линии боевого соприкосновения.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после потери Вооруженными силами Украины Покровска ситуация на украинском театре военных действий достигнет критической точки.

Соскин считает, что если Покровск будет взят, то система Зеленского обрушится. Он считает, что ненависть к властям среди населения растет очень серьезно. По его словам, на передовой у ВСУ происходит поражение за поражением и Украина продолжает отдавать территории.

Ну, и люди уходят: уже больше ста тысяч, по разным оценкам, ушли с линии фронта и воевать не хотят Олег Соскин Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы

У военных ВСУ отсутствует мотивация

Выехавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что рядовые бойцы ВСУ сильно демотивированы ситуацией на Украине. Он добавил, что ушедшие в отпуск военные ищут возможности не возвращаться на фронт.

Рядовые военные сильно демотивированы ситуацией в стране. Они просто не понимают, за что воюют, уговоры или угрозы от командиров — уже не действуют Артем Дмитрук Депутат Верховной Рады

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Евтушок, в свою очередь, отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины дезертируют из-за насильственной мобилизации. Также, по его словам, одной из главных причин являются неуставные отношения командиров с подчиненными, в частности, случаи вымогательства денег.

Также польский журналист Марцин Вирвал заявил, что у находящихся на линии соприкосновения военнослужащих ВСУ наблюдаются депрессивные настроения.

Раньше я последний раз был в Донбассе в феврале этого года. Настроение было уже не самое лучшее Марцин Вирвал Польский журналист

По его мнению, ситуация ухудшается. В украинских войсках говорят не о том, сохранят ли ВСУ занимаемые позиции, а о том, когда их потеряют, сказал он.