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23:35, 23 октября 2024Бывший СССР

Депутат Рады рассказал об отсутствии мотивации у военных ВСУ

Депутат Рады Дмитрук: рядовые украинские военные сильно демотивированы

Фото: Thomas Peter / Reuters

Рядовые бойцы ВСУ сильно демотивированы ситуацией на Украине. Они не понимают, за что воюют, рассказал выехавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Рядовые военные сильно демотивированы ситуацией в стране. Они просто не понимают, за что воюют, уговоры или угрозы от командиров — уже не действуют», — написал он.

По словам Дмитрука, ушедшие в отпуск военные ищут возможности не возвращаться на фронт.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ совершили фатальную ошибку, отправив имеющиеся резервы в Курскую область. Потери ВСУ под Курском, как объяснил полковник, привели к дефициту резервов, что сделало практически невозможной оборону на других участках фронта.

В свою очередь, в Раде заявили, что бойцы Вооруженных сил Украины дезертируют из-за отношения со стороны командиров и насильственной мобилизации. Одной из главных причин являются неуставные отношения командиров с подчиненными, в частности, случаи вымогательства денег.

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      Марина Совина
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