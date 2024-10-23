Депутат Рады рассказал об отсутствии мотивации у военных ВСУ

Депутат Рады Дмитрук: рядовые украинские военные сильно демотивированы

Рядовые бойцы ВСУ сильно демотивированы ситуацией на Украине. Они не понимают, за что воюют, рассказал выехавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Рядовые военные сильно демотивированы ситуацией в стране. Они просто не понимают, за что воюют, уговоры или угрозы от командиров — уже не действуют», — написал он.

По словам Дмитрука, ушедшие в отпуск военные ищут возможности не возвращаться на фронт.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ совершили фатальную ошибку, отправив имеющиеся резервы в Курскую область. Потери ВСУ под Курском, как объяснил полковник, привели к дефициту резервов, что сделало практически невозможной оборону на других участках фронта.

В свою очередь, в Раде заявили, что бойцы Вооруженных сил Украины дезертируют из-за отношения со стороны командиров и насильственной мобилизации. Одной из главных причин являются неуставные отношения командиров с подчиненными, в частности, случаи вымогательства денег.

