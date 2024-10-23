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05:31, 23 октября 2024Бывший СССР

Российский полковник назвал фатальную ошибку ВСУ

Полковник Матвийчук назвал фатальной ошибкой переброску резервов ВСУ под Курск

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили фатальную ошибку, отправив имеющиеся резервы в Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он связал эту ошибку с проблемами ВСУ на донецком направлении.

«Главная ошибка — это решение о вторжении в Курскую область. У ВСУ тогда были резервы, но все их съедает противостояние в этом регионе. А закон войны гласит, что исход зависит от того, на чьей стороне численное превосходство в технике, вооружениях, личном составе», — сказал Матвийчук.

Значительные потери ВСУ под Курском, как объяснил полковник, привели к дефициту резервов, что сделало практически невозможной оборону на других участках фронта.

«Даже если бы военные Украины грудью стояли на каждом рубеже, они не смогли бы остановить продвижение российских войск: у нас превосходство и количественное, и качественное», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

По его словам, за время конфликта российские военные получили значительный боевой опыт, что укрепило армию. То же было бы справедливо и для их украинских коллег, если бы не большие потери.

«Опыт ВСУ серьезно упал из-за того, что солдаты, которые, действительно, были мотивированы, прошли много столкновений, погибли или были ранены. Тот контингент, который есть сегодня, потерял мотивацию выполнения боевых задач», — объяснил Матвийчук.

Ранее стало известно о прорыве армией России обороны ВСУ в районе Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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