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08:25, 22 октября 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о прорыве обороны ВСУ у Стельмаховки

Экс-полковник НМ ЛНР Марочко рассказал о прорыве обороны ВСУ у Стельмаховки

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Стельмаховки на двух направлениях. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал полковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Удалось прорвать украинскую линию обороны сразу на двух участках в районе Стельмаховки. Продвижение наших войск на юго-запад от Новоселовского и западнее Андреевки смяло фланги украинских боевиков», — заявил экс-военный.

Марочко добавил, что российские войска начали охват обоих сел, но украинское командование запрещает бойцам покидать свои позиции, что приводит к высоким потерям со стороны ВСУ.

Ранее стало известно о продвижении российских войск в северо-восточной части Часова Яра. По словам начальника оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча, ВС России пересекли линию канала, которая является естественным препятствием, разделяющим населенный пункт на несколько частей.

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      Глеб Палехов
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