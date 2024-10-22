Российский военный рассказал о наступательных боях в северо-восточной части Часова Яра

Боец ВС России сообщил о наступательных боях в северо-восточной части Часова Яра

Российские войска ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра в Донецкой народной республике, сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. Его цитирует ТАСС.

По его словам, российские военные пересекли линию канала, которая является естественным препятствием, разделяющей населенный пункт на несколько частей. «Заняли плацдарм по другую его сторону и ведут наступательные бои <...> в северо-восточной части города», — подчеркнул он.

Военный рассказал, что пока под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается большая часть застройки, а также дачные поселки в западной части города.

Ранее Вооруженные силы России продвинулись в районе Часова Яра. Солдаты армии России взяли под контроль развилку дорог, ведущую в Часов Яр из Константиновки.