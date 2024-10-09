В Раде объяснили причины дезертирства солдат ВСУ

Депутат Рады Евтушок: бойцы ВСУ дезертируют из-за командиров и мобилизации

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют из-за отношения со стороны командиров и насильственной мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Евтушок в интервью «Новости.LIVE».

Евтушок объяснил причины роста дезертирства солдат ВСУ в последние месяцы. По его словам, одной из главных причин являются неуставные отношения командиров с подчиненными, в частности, случаи вымогательства денег.

«За небольшие нарушения вымогают деньги. И таких случаев большой ряд», — подчеркнул политик. Также он назвал причиной насильственную мобилизацию в ВСУ и низкую мотивацию таких солдат.

Ранее служащий в рядах украинской армии журналист Владимир Бойко сообщил о массовом дезертирстве в рядах ВСУ. По его словам, бойцы ВСУ стали чаще дезертировать после ослабления Радой ответственности за самовольное оставление части.