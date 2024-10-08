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14:33, 8 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

Боец ВСУ Бойко: в украинской армии резко усилилось дезертирство

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) резко усилилось дезертирство. Об этом сообщил служащий в рядах украинской армии журналист Владимир Бойко в своем Telegram-канале.

По словам бойца ВСУ, украинские солдаты стали чаще дезертировать после ослабления Верховной Радой Украины ответственности за самовольное оставление части военными. Соответствующий закон парламент республики поддержал в конце августа.

«Только из моей воинской части за август-сентябрь 2024 года, после внесения изменений в УК Украины, дезертировала половина военнослужащих от того количества, которое самовольно оставило службу за предыдущие 2,5 года. И каждую неделю их становится больше и больше. Ибо для чего служить, если можно не служить и за это ничего не будет?» — написал Бойко.

Боец ВСУ отметил, что массовое дезертирство в украинской армии привело к потере Угледара и десятков других населенных пунктов. Суммарно, добавил Бойко, с 2022 года воинские части самовольно оставили 170 тысяч человек.

Ранее стало известно, что число случаев дезертирства из ВСУ выросло с 2022 года в несколько раз. По данным Офиса генерального прокурора Украины, за восемь месяцев 2024 года воинские части самовольно покинули 15,5 тысячи украинских солдат.

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      Екатерина Грищенко
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