На Украине ослабили ответственность за самовольное оставление части военным

Верховная Рада ослабила ответственность за самовольное оставление части военным

Верховная Рада поддержала законопроект, ослабляющий ответственность за самовольное оставление части (СЗЧ) военнослужащими в первый раз. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что если подозреваемый в самовольном уходе из части захотел продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности. При этом можно вернуться не только в свою часть, но и в другую, если на это даст согласие командир.

Издание отмечает, что аббревиатура СЗЧ стала на Украине мемом, что отражает распространенность этого явления.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что с фронта дезертирует каждый десятый военнослужащий украинской армии. По его словам, на фронте отказываются воевать даже те военные, которые вынуждены быть на передовой.