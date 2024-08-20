Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:49, 20 августа 2024Бывший СССР

На Украине ослабили ответственность за самовольное оставление части военным

Верховная Рада ослабила ответственность за самовольное оставление части военным

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Верховная Рада поддержала законопроект, ослабляющий ответственность за самовольное оставление части (СЗЧ) военнослужащими в первый раз. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что если подозреваемый в самовольном уходе из части захотел продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности. При этом можно вернуться не только в свою часть, но и в другую, если на это даст согласие командир.

Издание отмечает, что аббревиатура СЗЧ стала на Украине мемом, что отражает распространенность этого явления.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что с фронта дезертирует каждый десятый военнослужащий украинской армии. По его словам, на фронте отказываются воевать даже те военные, которые вынуждены быть на передовой.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны России назвал срок окончания боев в Курской области. К этому времени должна завершиться и СВО

      В Британии заявили о развале обороны ВСУ по всему фронту

      Украина срочно запросила у НАТО пожарные машины и экскаваторы

      Россиянин нашел редкий гриб-баран

      Россиянка отправилась в Турцию в честь своего дня рождения и бесследно исчезла

      Россиянина приговорили к 15 годам за изнасилование собственной дочери

      Обвиняемого в афере генерала Попова ограничили в сроке ознакомления с делом

      В отношениях Бена Аффлека с бывшей женой увидели любовь

      BMW решила отозвать сотни тысяч машин

      Республиканцы испугались потерять влияние из-за Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше