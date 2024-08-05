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18:19, 5 августа 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли долю дезертиров в рядах ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков: в ВСУ дезертирует каждый десятый военнослужащий

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На фронте отказываются воевать даже те бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вынуждены быть на передовой. Об этом полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По его словам, с фронта дезертирует каждый десятый военнослужащий украинской армии. «То есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты десять человек сбежало. И тому подобное», — пояснил он.

Ранее издание Deutsche Welle (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) сообщало об угрожающих масштабах дезертирства в ВСУ. Как заявили в офисе генпрокурора Украины, за первое полугодие 2024 года было возбуждено почти 29,8 тысячи уголовных дел о бегстве военнослужащих.

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      Алевтина Запольская
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