Экс-полковник СБУ Стариков: в ВСУ дезертирует каждый десятый военнослужащий

На фронте отказываются воевать даже те бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вынуждены быть на передовой. Об этом полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По его словам, с фронта дезертирует каждый десятый военнослужащий украинской армии. «То есть с одного отделения один сбежал, со взвода — трое, с роты десять человек сбежало. И тому подобное», — пояснил он.

Ранее издание Deutsche Welle (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) сообщало об угрожающих масштабах дезертирства в ВСУ. Как заявили в офисе генпрокурора Украины, за первое полугодие 2024 года было возбуждено почти 29,8 тысячи уголовных дел о бегстве военнослужащих.