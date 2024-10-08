Число случаев дезертирства из ВСУ выросло в несколько раз

«Страна.ua»: число случаев дезертирства из ВСУ выросло в несколько раз

Число случаев дезертирства из Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло в несколько раз с 2022 года. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на отчет Офиса генерального прокурора Украины.

Как сообщается, Офис генпрокурора ответил на запрос организации «Общественный совет добропорядочности». Согласно данным, за восемь месяцев 2024 года было зафиксировано 15,5 тысячи случаев дезертирства из ВСУ, в то время как за 2022 год было отмечено 3,4 тысячи случаев.

Также ведомство сообщило о 29,9 тысячах открытых производств за самовольное оставление части. При этом в 2022 году завели 6,6 тысячи подобных дел, а в 2023 году — 17,6 тысячи.

Ранее украинский юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев заявил более чем о 100 тысячах дезертиров из ВСУ. Он отметил, что реальное число дезертиров превышает оценки офиса генерального прокурора Украины.