На Украине заявили о более чем 100 тысячах дезертиров из ВСУ

Украинский юрист Лихачев: с 2022 года дезертировало более 100 тысяч бойцов ВСУ

Более 100 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировало с 2022 года. Об этом заявил украинский юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев в эфире телеканала «Киев-24».

Лихачев прокомментировал публичное заявление о дезертирстве бойца ВСУ Сергея Гнездилова. Он заявил, что реальное число дезертиров превышает оценки офиса генерального прокурора Украины и заявление Гнездилова о 80 тысячах случаев оставления части.

«В некоторых делах о самовольном уходе из воинской части фигурирует по 20-30 человек», — подчеркнул юрист. Он добавил, число случаев дезертирства продолжает расти.

Ранее Гнездилов объяснил свое дезертирство из ВСУ фразой «люди закончились». Он подчеркнул, что в его подразделении осталось всего четыре человека, включая его самого и командира.